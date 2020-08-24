新冠肺炎疫情持續在各國嚴重擴散，世界衛生組織（WHO）21日也修改防疫指南，表示12歲以上的兒童和少年應比照成人戴口罩的規定，而5歲以下（包含5歲）的兒童則視情況，不強制要求戴口罩。

疫情初期爆發時，導致許多校園臨時緊急關閉並停課，直到近日疫情稍微趨緩好轉，有些歐美國家選擇復課，部分地區學校認為學生上課不用戴口罩，此舉卻引發爭議，因此WHO給予新的防疫對策。

根據統計顯示，12歲以上（包含12歲）的青少年因具有和成年人同樣的傳染力，所以需要在公共場合戴口罩，盡量保持1公尺的社交安全距離。

而6到11歲的兒童則可依據不同狀況，在有年長者、人多的場合建議戴口罩，同時要有大人陪同在旁，確定有正確配戴口罩。但在正常情況下不應配戴口罩，強調「這是考慮到對兒童的安全利益，和最低限度協助下，兒童能正確使用口罩的能力做出的建議」。

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(中時新聞網)