桃園市迅雷救援協會成立13年，23日進行理事長、理監事就職，理事長葉順英（右）由桃園市副祕書長何明光頒發當選證明證書。（賴佑維攝）

桃園市迅雷救援協會23日進行理事長、理監事就職及救災器材捐贈。（賴佑維攝）

桃園市迅雷救援協會成立13年，23日進行理事長、理監事就職，理事長葉順英說，協會成員來自社會，都是對救人有相當熱忱，並且經過嚴格的訓練，可配合政府出動救災，成員也都有萬全準備，因應需求出動救災。

桃園市迅雷救援協會在國內重大災難可說無役不與，過去曾投入莫拉克風災、復興航空墜河、台南震災、台東尼伯特風災、花蓮震災等。「哪裡有困難、災害，團隊就到哪裡去。」協會會長吳裕松說，當初協會成立的宗旨，是希望幫助政府不足之處，經過不斷發展，已有完整的組織，可以聽取政府指令，協助救災。

吳裕松補充，協會目前能夠投入救災主力有60人，加上後勤100人。因為救災人員需要經過水域、山域或者其他困難地形的救援能力，雖然任何人都可以，因此加入協會，但還是要經過嚴苛的訓練，才能出勤救災。

葉順英23日及其他理監事宣誓就職，也同時舉辦台灣獅子會基金會、國際獅子會300G2區等公益團體捐贈器材照明車、指揮子車、多旋翼搜救無人機及救護裝備。桃園市消防局副局長龔永信表示，這批器材對於迅雷協會有很大幫助，未來更能在災害發生時提供更好協助。

吳裕松說，協會成員24小時待命，在關鍵時刻發揮團隊及個人最大力量。除了災害搶救，也積極推廣社區訓練，希望防範未然，將可能的災害杜絕在發生之前，如每年舉辦CPR訓練認證宣導。

(中時 )