徐佳青。（取自TVBS少康戰情室、靠北民進黨臉書截圖）

今天是金門八二三砲戰62週年紀念日，不論是國民黨、民進黨政府都在紀念八二三砲戰，部過有網友挖出前民進黨副秘書長、現任僑委會副委員長徐佳青曾說，八二三不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？這樣子的紀念有意義嗎？

徐佳青於2018年8月23日在TVBS《少康債情室》曾表示，八二三難道是民進黨在跟共產黨打仗嗎？八二三不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？如果今天這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的勝利，這樣子的紀念有意義嗎？她繼續表示，八二三所帶來的意義是，台灣想要追求和平，想要追求區域穩定、共榮，而我們最近的鄰居，有表現出這樣的態度嗎？他們是步步進逼，我們作為一個國家，台灣共同一體，不是應當團結一致嗎？

當時，民進黨金門縣議員陳滄江宣布退黨，退黨聲明稿指出，徐佳青傷害了金門鄉親的感情，「民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠」。

另韓國瑜今在臉書嚴正表示，2300萬台灣兒女，每一個洋溢著各自小確幸的晨昏朝暮，其實都要感謝當年在砲火之間衝鋒陷陣、以身赴難的先賢烈士們。

並且，郝柏村在八二三砲戰中擔任小金門第九師師長，是這場戰役中直面最多砲擊的第一前線單位，始終堅守在第一線上帶領國軍弟兄，用他們的血肉風骨、忠勇壯烈地捍衛守護了中華民國。一生為和平、為社稷、為中華民國的出生入死與精誠付出，願和平永在，願英雄長安。

(中時新聞網)