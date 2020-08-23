苗栗縣推動客語為通行語計畫，鼓勵民眾報考客語認證，今年初級認證與中高級報考人數，皆位居全國第二，不只吸引親子參與，還有家族3代共同報考，落實「從小愛講客」的客語傳承精神。

客委會提高客語初級認證方便性及友善性，今年除全國性認證外，並增加多梯次認證，其中擇定苗栗農工設置苗栗試區，14日有許多家庭前往應試，其中苗栗縣退休公教協會理事長黃新發帶著家族，報考客語初級認證多梯次考試，陣容最為龐大。黃新發指出，家族及祖孫3代10餘人，不管會不會說客語，都一起參加認證，希望讓客語從小學起，也讓年輕人「多學一種語言，多一種能力」。

文觀局指出，苗栗縣目標是「客家就係生活，生活就係客家」，希望民眾一家大小都會講客語並取得客語認證，響應「從小愛講客」。縣府文觀局客家事務科說明，為推動客語為通行語計畫，鼓勵親子報考客語認證，今年初級認證報考人數3426人、中高級779人，報名人數皆為全國第二。

另，文觀局近期將以「客家老古人言」為主題徵選創意影片，讓民眾透過拍攝影片、發揮創意巧思，將簡單有趣的客語詞彙活用於生活中，提升民眾使用客語的機會，營造親子快樂共學的客語環境。

(中時 )