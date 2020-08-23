故宮南院迎七夕系列展演活動 周末湧入上萬人

由雲門舞集藝術總監鄭宗龍策畫的「2020國泰藝術節-與雲門共舞」，跳入公共場域，讓觀眾近距離欣賞國際級演出。（張毓翎攝）

周末2天在故宮南院2樓大廳表演現場，上千名觀眾爭相觀看，年齡老中青都有。（張毓翎攝）

其中在部分橋段，舞者還邀請民眾共舞同樂，氣氛歡樂熱鬧。（張毓翎攝）

國立故宮博物院南部院區迎接七夕情人節，推出暑假最終場的無人機群飛展演七夕特別版等一系列活動，這個周末2天湧入上萬人次造訪，23日在2樓大廳雲門舞集展演，從大廳門口到連接3樓的迴旋式樓梯，滿滿都是人，因應防疫期間，群眾全程戴口罩，細細品味舞者帶來的演出。

由雲門舞集藝術總監鄭宗龍策畫的「2020國泰藝術節-與雲門共舞」，跳入公共場域，讓觀眾近距離欣賞國際級演出，周末2天在故宮南院2樓大廳表演現場，上千名觀眾爭相觀看，年齡老中青都有，館方派人引導及管制維持動線暢通，讓遊客迅速找到位子，這70分鐘的表演，其中在部分橋段，舞者還邀請民眾共舞同樂，氣氛歡樂熱鬧。

暑假期間，故宮南院還推出6場夜間無人機群燈光秀，七夕情人節前夕，周六出動200架無人機排列「愛心」、「喜逢鵲橋」等圖形，吸引上萬名觀眾到場參與。館方指出，無人機群燈光秀廣受民眾好評，從第1場到接下來幾場，發現造訪人數愈來愈多，配合3D水幕魔鏡秀，8月30日前有提供夜間接駁服務，鼓勵民眾利用免費接駁車往返。

館方表示，25日七夕情人節當晚，於遊客中心發放920朵藍色玫瑰花，送給當天攜伴來南院的民眾，另，9月底即將登場的「故宮亞洲藝術節–蒙古月」全新展區，於兒童創意中心已開始進行相關布置，開展後邀請大小朋友一同來觀賞體驗。

(中時 )