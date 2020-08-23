台北老爺與台灣高鐵及微風廣場聯名合作，推出「老爺樂遊季－秋行」時尚住房專案。（台北老爺酒店提供）

台北老爺「樂遊季－秋行」 除體驗星級日式住宿，還可獲「老爺烘焙坊抵用券」或「微風廣場購物酬賓券」2選1，並以7折優惠加購高鐵票。（台北老爺酒店提供）

「和風秋旅」專案，可穿著浴衣享受日式3層下午茶，適合閨蜜同遊拍美照PO網。（台北老爺酒店提供）

延續「偽出國」話題，多家星級飯店業者陸續推新的住房優惠。日航酒店品牌台北老爺酒店規畫大人味旅行，由專人服務的輕和服（浴衣）體驗、享受日式3層下午茶的「和風秋旅」；喜愛慢遊台北中山區的旅客，亦可選「睡到自然醒」專案（不含早餐）房價更划算，平日可獲延遲退房禮遇於下午2點退房即可；另搭配9月1日至10月31日「老爺樂遊季－秋行」專案，可任選「限量微風廣場500元酬賓券」或「老爺烘焙坊600元抵用券」好禮2選1、含早餐。

暑假觀光熱點人潮擁擠，其實夏末秋初亦適合來趟都市輕旅，許多上班族趁機排年假規畫主題旅遊。延續國旅熱潮，台北老爺酒店僅距台北車站10分鐘車程，最新主打的住房專案「和風秋旅」，提供入住旅客日式輕和服（浴衣）體驗2套，於飯店內中山日本料理廳品嘗3層漆器日式下午茶，與閨密、伴侶身著浴衣拍美照享受「偽出國」氛圍。

另主打「老爺樂遊季－秋行」專案於9月1日起至10月31日起，入住精緻客房下殺4500元起享消費折抵券2選1，可任選「限量微風廣場500元酬賓券」或「老爺烘焙坊600元抵用券」好禮2選1、含早餐。

喜歡慢遊到外面餐廳吃早午餐的人，提供「睡到自然醒」專案，除不含早餐房價更划算外，平日退房可享延遲退房禮遇，舒適賴床到下午2點，所有住房專案皆可以7折起優惠購買高鐵飯店聯票。業者表示，住房專案主打大人味輕旅僅推出數日，詢問度頗高令人驚喜，目前周末訂房率近8成，對於國內旅行市場熱度有信心。

(中時 )