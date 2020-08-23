台中市和平區長補選22日投開票順利完成，2號吳萬福2240票、1號林蔣雪霞1790票、3號張瑞紘456票；由無黨籍的前自由里長吳萬福當選。國、民兩黨並未提名採取開放，首度形成藍綠白三黨較勁，吳萬福脫穎而出對和平區的政治生態而言，將不再是傳統國民黨一黨獨大。

和平區過去是國民黨執政的鐵票區，固若金湯，綠營很難逾越雷池一步。本屆區長林建堂雖然掛無黨籍，但他前兩任都是國民黨提名，傳統和平區（鄉）長選戰，只要是國民黨提名就能立於東方不敗。

台灣民眾黨主席柯文哲與立委高虹安，於和平區長補選積極為張瑞紘助選，意圖在藍營鐵票區殺開一條血路，最後仍挑戰失利；綠營動員支持吳萬福，加上地方勢力的力挺等，吳萬福戰贏勁敵脫穎而出，贏得得來不易的區長寶座。

民政局指出，47年次的吳萬福，曾任和平鄉村幹事、鄉公所課員及自由里里長，他的主要政見為提振和平區的生活文化，活絡地方產業經濟，強調族群融合，落實農業災損保險，爭取中央經費務實建設地方，完善社區托育福利並提升和平醫療設施等。

民政局強調，統計這次選舉投票人數4486人，以這次和平區可投票人9058人計算，投票率近5成；正式當選人名單將由台中市選委會委員會於26日委員會議審定通過後公告。

(中時 )