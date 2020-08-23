台中市帝國糖廠湖濱生態園區配合綠空鐵道軸線計畫（北段）、三井LaLaport購物中心開發計畫、大智路打通工程陸續開工

台中市帝國糖廠湖濱生態園區近日因周邊道路拓寬等工程，傳出原糖廠的五分車道大門被拆、五分車軌道也岌岌可危，遭議員抨擊，台中市政府不負責任，讓見證軌道存在歷史的證據遭破壞。

台中市政府積極招商引資，除配合大車站計畫，也讓原後火車站東區復興起來，在大智路即將開通之際，卻傳出帝國糖廠五分車道大門因復興東一街拓寬近日遭拆除，糖廠的五分車軌道、糖業鐵橋岌岌可危；臉書「台中文史復興組合」發文指出，見證軌道存在的唯一證據竟然也將拆除，呼籲市長盧秀燕保留市民記憶的中南線軌道，納入綠空鐵道規劃，訴說產業的文化軸線。

對此東南區的市議員鄭功進表示，日治帝國製糖廠的歷史久遠，而接續的台糖公司五分車，更是承載台中產業發展的重要命脈之一，市府各相關單位不應只以工區內，僅有90公分鐵道範圍，難以展現中南線的歷史意義，不予指定直接卸責。

鄭功進也強調，一個負責任的市府，應是主動與台糖公司聯絡，儘速啟動詳實的文資調查研究，只有還原全線五分車鐵道的真實性，再來判斷有無保留的必要性較為妥適。

(中時 )