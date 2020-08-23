苗栗縣政府和台灣中油公司聯手推動的「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，第一階段聯合成果展，即日起至9月14日在公館鄉苗栗特色館登場，引導民眾循著台灣油礦發展軌跡，看見這塊土地客家移民拓墾與信仰的身影。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府和台灣中油公司推動「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，分4大項14案子計畫，深耕油礦產業文化、推動歷史建築修復再利用，透過戲劇、繪本、展覽、青年工作營等方式，創造出磺坑多元而豐富的可能性。其中透過第一階段聯合成果展，展出5個子計畫的豐碩成果，即日起至9月14日在公館鄉苗栗特色館登場，帶領民眾循台灣石油軌跡，認識客庄拓墾與信仰文化。

縣府文觀局表示，第一階段聯合成果展，展出「出磺坑油礦業文獻保存修復暨加值研究計畫」，從日治至戰後1970年的各式檔案中、一窺黑金的繁華盛況；「出磺坑聚落拓墾家族及石油宗教節慶相關說故事計畫」將出磺坑故事以戲劇重新演繹，展現拓墾家族、安身立命以及敬謝天地的虔誠信仰；「出磺坑礦場礦業歷史散步道修復工程暨管理營運計畫」與民眾以手作步道方式，重現步道沿線的景觀與礦業人文。

另有「出磺坑歷史價值整體論述及主軸定位計畫」，協助深度與廣度兼具的歷史記憶再現；「出磺坑國際礦業遺產保存組織交流互動暨活化創意工作營計畫」則透過探索出磺坑田野工作營、國際礦業遺產保存與再現策略論壇，提高出磺坑石油礦業文化的國際能見度，活化台灣礦業遺產。

縣府文觀局長林彥甫指出，出磺坑地區擁有豐富多樣的文化景觀資源，期許透過計畫達到文化經濟振興、文化保存落實的雙贏，另出磺坑內的地軌纜車，更是許多居民及老油人的共同記憶，因此縣府也同步爭取復駛地軌纜車，期許再現重要的歷史記憶。

此外，文觀局說明，目前正執行第二階段計畫，包括出磺坑油礦相關產業文化資源、台灣石油業產文化路徑調查研究、出磺坑歷史建築經營管理營運，以及出磺坑南寮與保安林文化景觀設施修復再利用規畫設計、出磺坑南寮與保安林生態博物館建置計畫，以單點整合為線、面的區域保存出磺坑歷史文化。

(中時 )