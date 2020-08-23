20200823中天新聞 不滿店員撞到夫 女顧客失控飆罵作勢打人

彰化縣花壇鄉一間手工冰淇淋店昨(22日)晚間傳出爭執事件。一位路過的民眾拍下影片發上網，事件才因此曝光。據悉，女店員邊滑手機前往洗手間，意外撞上洗完手在甩水的男顧客，這一撞湊巧弄痛男顧客的傷處，他發出「嘶」的一聲。隨後男顧客的老婆疑似不滿丈夫被撞，氣得跟女店員理論，爆氣爭執畫面曝光。

據《爆料公社》貼文與《中天新聞》報導指出，此次事件疑似是因為女店員前往洗手間時一邊滑手機，而男顧客洗完手正在甩水，兩人未注意到彼此便迎面撞上，而這一撞竟碰痛了男顧客包著繃帶的手臂，他痛得發出「嘶」的一聲，女店員當下也隨即向男顧客致歉。

未料，男顧客的妻子卻因此氣炸，她不滿丈夫傷處被撞，更不爽女店員邊走邊滑手機；從影片中可看見女顧客失去理智破口大罵，還端出五字經伺候女店員，隨即更走出門外抄起安全帽作勢要打人，嘴裡更不停唸著：「你給我出來」。

事後女店員接受媒體訪問，則表示當下已經立刻道歉，但婦人並不接受仍持續辱罵。冰淇淋店家亦出面回應，對於員工不慎擦撞客人深感抱歉，會再加強訓練，但對於客人辱罵員工一事，並不會提出告訴。

(中時新聞網)