前台中市長胡志強今天與前高雄市長韓國瑜兩人差不多時間出席前行政院長郝柏村的追思會。兩人一前一後進會場，但韓國瑜一出現就吸引媒體與韓國瑜支持者一湧向前，讓在後方的胡志強不慎摔倒在地，助理隨即上前攙扶。胡志強稍晚在臉書報平安，表示他狀況很好，還開玩笑說，「下次要跟韓市長保持一點安全距離。」

胡、韓兩人今天上午9時50分左右進入追思會會場，韓走比較快，胡疑似行動不變，扶著助理要進會場。但媒體以及等候在旁的韓支持者，一看到韓國瑜出現，便一湧上前，讓走比較後面的胡不慎在一群人之間跌倒，背部著地，一旁的助理以及工作人員驚慌將他扶起，突然的意外也令外界關心關心他身體安危。

胡志強稍晚在臉書上說明，當時剛好跟在韓國瑜後面進場，媒體急著採訪他，在ㄧ陣推擠下，他不小心跌倒了，很多好朋友一直透過訊息來詢問他的狀況，所以他向大家說明，「我身體沒事，一切都好，謝謝大家的關心」，也開玩笑說，「下次要跟韓市長保持一點安全距離。」

胡志強臉書底下也有不少民眾關心他，提醒他「胡市長走路真的要小心，不能跌倒」、「才想要傳訊息關心您都還好嗎？ 一定要保重喔」、「市長請保重，看您不改幽默本色，真是讓人欣慰又放心」。

(中時 )