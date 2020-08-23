對手擊球出界，宋碩芸為自己的分握拳慶祝。（台電羽球隊提供）

109年第二次全國羽球排名賽今天落幕，台灣電力羽球隊23歲女單好手宋碩芸於冠軍戰和亞柏梁庭瑜激戰將近1小時，最終13比21、21比12、21比14逆轉勝，繼106年第二次排名賽個人首度封后之後，睽違3年進帳生涯全排賽第二冠。

從會外賽出擊的宋碩芸發揮特訓成效，冠軍路上分別擊敗亞柏程郁捷、合庫洪毅婷、白馭珀及自家隊友陳肅諭，以每場直落二之姿晉級決賽，雖然冠軍戰先丟掉第一局，卻也展現韌性二度摘冠。

賽後宋碩芸表示，第1局對場地很不熟悉、失誤率偏高，以致讓對方打來順手，經過調適，次局反而沒想太多，先以把球打進為主，力求擊球穩定性，打順打開後變成對手失誤增加，她順勢把握機會展開反攻，坦言：「能夠贏下這一冠，再怎麼辛苦都值得了。」

宋碩芸目前女單世界排名第64，在國內僅次世界第1戴資穎及世界第36白馭珀，2018年世界排名曾前進到第43，但受轉隊、傷勢等因素影響，蟄伏許久終於破繭而出，這座全排賽女單冠軍對小宋而言，無疑是恢復自信心的第一步，她希望新冠肺炎疫情趕緊過去，國際賽早日開打，儘速提升自己的世界排名。

(中時 )