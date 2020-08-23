被譽為鐘錶界美女的香港名媛胡曦文，近來接受專訪，自爆隱藏許久的秘密。原來自小體弱多病的她，曾被2位香港名醫誤診乳癌，更慘的是，她還是等到開完刀才知道自己根本沒有癌細胞！

香港名媛胡曦文（舊名：胡敏珊）當年活躍於社交界，外型亮眼的她，還曾與許志安、龐維仁、林建岳等政商名流傳緋聞。據東網報導，她日前接受專訪，透露小時候體弱多病，耳鼻喉都有問題，藥從小學１年級吃到6年級都沒好，長大後去看醫生，還被告知得了乳癌，讓她晴天霹靂，看完診在街頭忍不住落淚。

胡曦文說，她連續看了2個香港名醫，一個醫生說你得癌症擬不一定信，但第2個醫生也這樣說，她無法不信，「我其實人生很多病痛，(只是)外表看上去好像很健康、整天笑得很開心。」

最慘的是，胡曦文後來接受手術，才發現原來那個腫瘤根本沒有癌細胞，不是乳癌，醫生則是跟她說：「不知道這是怎麼一回事。」

(中時新聞網)