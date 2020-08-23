橫跨泰晤士河的倫敦知名地標「倫敦塔橋」，22日下午升起橋面好讓船隻通過時，居然卡在半空中無法放下，這個突如其來的技術突槌，讓原本行駛倫敦塔橋的車輛動彈不得，造成周邊交通大亂。
倫敦塔橋在下午5點關閉後，約1小時後重新對行人開放，但到23日上午為止，仍然只開放行人通行。據英國媒體報導，在倫敦塔橋放不下來後，倫敦交通陷入打結狀態，橋兩端的汽車和行人大排長龍，苦等至少一小時。警方則要求駕駛人另外找替代道路。
被橋出包影響的民眾，一邊等待一邊發推特抱怨，其中一名駕駛人寫道，「倫敦塔橋絕對卡住了！一邊開始下降，另一邊卻沒有！」
倫敦塔橋長240公尺，完成於1894年。橋面每年約升起800次，以讓行駛河面上的船舶通過。22日橋面是為了讓一艘名為Sailing Barge Will的帆船通過，未料發生技術問題卡在半空中。2005年倫敦塔橋也發生過類似狀況，橋面放不下來，因此暫時關閉。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。