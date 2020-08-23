橫跨泰晤士河的倫敦知名地標「倫敦塔橋」，22日下午升起橋面好讓船隻通過時，居然卡在半空中無法放下，這個突如其來的技術突槌，讓原本行駛倫敦塔橋的車輛動彈不得，造成周邊交通大亂。

倫敦塔橋在下午5點關閉後，約1小時後重新對行人開放，但到23日上午為止，仍然只開放行人通行。據英國媒體報導，在倫敦塔橋放不下來後，倫敦交通陷入打結狀態，橋兩端的汽車和行人大排長龍，苦等至少一小時。警方則要求駕駛人另外找替代道路。

被橋出包影響的民眾，一邊等待一邊發推特抱怨，其中一名駕駛人寫道，「倫敦塔橋絕對卡住了！一邊開始下降，另一邊卻沒有！」

倫敦塔橋長240公尺，完成於1894年。橋面每年約升起800次，以讓行駛河面上的船舶通過。22日橋面是為了讓一艘名為Sailing Barge Will的帆船通過，未料發生技術問題卡在半空中。2005年倫敦塔橋也發生過類似狀況，橋面放不下來，因此暫時關閉。

(中時 )