蔡英文表示，莊永明可以說是台灣「公眾史學」的頭一人。（鄧博仁攝）

遠流出版董事長王榮文回憶，初識莊永明從一封糾正信開始。（鄧博仁攝）

台灣重要文史專家莊永明日前辭世，享壽79歲。莊永明的女兒莊樹渟、莊樹嵐今（23）日於台北市中山堂為父親舉辦追思會，和親友一同回憶心中的莊永明。蔡英文總統也到場頒予褒揚令，感謝莊永明一生為台灣文史的貢獻。

蔡英文表示，莊永明從第一本著作《台灣第一》開始，用一本接著一本的書，認真介紹台灣社會的歷史，讓大家對自己的歷史文化更加了解。也因為這樣，許多人尊稱他是「台灣第一」，還是「台灣百科」，莊永明可以說是台灣「公眾史學」的頭一人。

追思會上，莊永明的孫子陳勳毅朗誦為外公自創的詩作〈銜著願望的夜鶯〉，將愛唱歌的莊永明比喻作夜鶯，描述夜鶯在森林中羽翼一張，成為永夜最明亮的流星。家屬也帶領與會親友一同歌唱〈阮若打開心內的門窗〉，以歌聲念想莊永明。

陳勳毅表示，外公收藏眾多，像森林一樣什麼都有，對他而言，外公也是傾聽他說話的流星，「只要我說想要什麼，他一定會記著買給我。直到我長大，阿公還是會常常買東西給我，有些東西或許已經不是長大的我想要的，但我想那是保有赤子之心的阿公以為我仍舊喜歡的。如今阿公不在，我們還是可以走到大稻埕，透過一磚一瓦懷念阿公。」

莊永明生於台北大稻埕，投入台灣史撰述40年，並主持「大稻埕逍遙遊」導覽活動超過10年，超過萬人曾跟著他在街頭認識大稻埕。莊永明的書寫主題廣含歌謠典故、語言俗諺、醫療史、歷史文獻解析等，知名著作包含《台灣第一》、《台灣紀事》、《台北老街》、《台灣鳥瞰圖》及近年出版的《活！該如此：莊永明七十自述》。

遠流出版董事長王榮文表示，初識莊永明是從一封糾正信開始。遠流出版創立隔年，出版一本台灣民謠書籍，某日他收到莊永明寄來的一封長信，洋洋灑灑列出多處錯誤，讓他壓力倍增，著手編修第二版，讓讀者可憑第一版書籍換書，「莊永明對我的信心也是從這裡開始的。遠流也因此後來能出版他許多好書。」

(中時 )