48歲黃姓通緝犯9年前夥同王姓小弟在左營區涉及持制式90手槍傷人案，遭最高法院判刑5年4月定讞，黃發監執行未到遭通緝，高雄市左營分局警方掌握其行蹤，23日凌晨在高雄市鼓山區將他查緝歸案。

警方表示，綽號細漢樟的黃姓通緝犯於2011年間於左楠地區經營職業賭場、行徑囂張，與左營茶行內部人員關係密切，其於2012年8月15日夥同王姓小弟在左營區涉及持制式90手槍傷人案，被最高法院判刑5年4月定讞，並於2015年發監執行未到通緝迄今。

警方掌握黃某於逃亡期間，發現他仍不改囂張氣焰，持續與茶行間暗中往來、提供指導，雖未直接參與日前轄區發生的街頭攔車鬥毆傷害擄人案件，但仍擺脫不了提供指導之牽扯，在專案小組系統化掃黑計劃，終難逃法網，一并查緝歸案。

高雄市政府警察局左營分局、刑事警察大隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦「0731暴力鬥毆」案件，專案小組繼日前直搗暴力黑穴「左營茶行」查獲大量毒品咖啡包後，繼續刨根斷源、再下一城，於23日凌晨12時許，在高市鼓山區明誠四路查獲逃亡多年左營地區的48歲黃姓通緝要犯，展現高警團隊系統化打擊黑幫勢力，除惡務盡的決心。

(中時 )