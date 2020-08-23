傅崐萁服務團隊主動在傅臉書專頁說明傅崐萁近況，隨即湧入眾多支持者關心。（羅亦晽翻攝）

花蓮立委傅崐萁兩週前在花蓮監獄打籃球時，因心血管舊疾復發，不慎跌倒，造成腳掌骨折；經國軍花蓮總醫院緊急治療，照射X光等相關檢查後，目前傷勢已恢復4成，其腳掌已用石膏固定，並轉至花蓮慈濟醫院戒護住院休養。

花蓮監獄典獄長葛煌明表示，傅每天都有運動一小時的習慣，3日因舊疾復發打球時不慎跌倒，造成左腳腳掌骨折，送往國軍花蓮總醫院緊急治療後，5日轉到慈濟醫院，目前人現在還在醫院，監獄尊重醫療診斷專業，看傷況如何決定何時回監獄受刑，至於接見都遵照現有《監獄行刑法》辦理。

據了解，傅熱愛籃球運動，3日在花蓮監獄打籃球時，不慎扭傷左腳背，當時獄方初步診察發現有腫脹情況，因此送往專責的國軍花蓮總醫院治療。經院方診察後，發現其腳掌骨折出血，住院兩天治療評估後，5日轉送花蓮慈濟醫院治療至今尚未出院。

傅崐萁服務團隊今下午主動在傅臉書專頁說明傅崐萁近況，向支持者表達關心感謝之意。

(中時 )