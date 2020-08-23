【神力女超人1984】中文官方主預告

【蝙蝠俠】DC FanDome 前導預告

DC漫畫的全球最大粉絲線上盛會「DC FanDome」在台灣時間23 日凌晨 1 點開始舉行，當中曝光多部大製作電影預告，其中眾所注目的《神力女超人1984》也釋出官方主預告，當中可見到經典反派「豹女」，只見她有著獵豹的速度與感官，使出銳利爪子在黑夜裡與蓋兒加朵（Gal Gadot）扮演神力女超人對打，相當強悍兇猛。

「豹女」由克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）主演，此外電影另一反派麥斯威爾洛德則由佩特羅帕斯卡飾演。《神力女超人1984》故事設定於1980年代，神力女超人60多年來孑然一身、低調地在這個世界上過活，已讓她變得飽經世故，更加成熟睿智。在前集身亡的男主角克里斯潘恩也驚喜回歸，再度復活與她談情。

豹女也是導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）最喜愛的反派角色之一，她認為：「豹女絕對應該是下一個出現的反派，而麥斯威爾洛德最擅長的就是主導情勢的發展，一現身總會造成極大的破壞，他是個讓事情一發不可收拾的最佳催化劑。」《神力女超人1984》10月2日在台上映。

此外，由勞勃派廷森（Robert Pattinson）主演的新代《蝙蝠俠》電影也在「DC FanDome」公布前導預告，也確認了該片有如先前曾被外界所提的漫畫「漫長的萬聖節」以及導演麥特李維斯所提及的影史驚悚黑色電影「唐人街」一樣，皆會以一樁謀殺案為主，讓初出茅廬的「蝙蝠俠」成為偵探，暗中協助警方完成案件，而諸多反派如「貓女」、「企鵝」以及「謎天大聖」也將在電影中現身。電影目前仍在拍攝中，預計於2021年10月上映。

(中時 )