高雄的威秀影城前幾日出現1名紅衣奧客，竟施展獅吼功大嗆服務員，服務員不甘示弱回嗆兩句話，讓其他客人紛紛鼓掌叫好。(翻自爆怨公社影片畫面)

奧客紅衣男子不滿排隊太久，服務員告知情形，還被紅衣男子大嗆關我屁事。(翻自爆怨公社影片畫面)

服務員不甘示弱回嗆兩句話，讓其他客人紛紛鼓掌叫好。(翻自爆怨公社影片畫面)

1名臉書網友在爆怨公社分享日前看電影遇到1名奧客的經歷。(翻自爆怨公社)

肺炎疫情逐漸獲得控制，看電影娛樂又成為多數人假日的好選擇。日前高雄威秀影城卻出現1名奧客紅衣男子，因嫌棄排隊過久，竟對售票服務員施展獅吼功大嗆，服務員也不甘示弱回嗆，並表示所有員工都沒喝水休息，不願意等後看電影的話，要他立即離開現場，服務員此回嗆行徑，讓這名紅衣男子身後等候的民眾，紛紛大聲叫好鼓掌支持，也異口同聲的要求紅衣男子趕緊離開。

1位臉書網友在「爆怨公社」分享1段奧客買票畫面。從影片中可以得知，這名紅衣男子輪到自己購買票時，他因不滿意排隊過久效率太差向櫃台抱怨，服務員則回嗆：「我們都一直在這裡服務客人，沒有喝水上廁所休息」，紅衣男子則冷淡回應：「我要投訴你們」，服務員則說：「去投訴官網投訴，謝謝」，紅衣男子聽了失去理智，施展獅吼功：「關我屁事」，但服務員忍無可忍回嗆：「那你不要看你離開，其他你隨便看去國賓看啊」，紅衣男子身後等待的民眾瞬間大聲叫好拍手鼓掌，還異口同聲說「離開啊！離開！」

許多網友對這名服務員大力稱讚，「給那位員工一個熱情的掌聲」、「讚喔對付這樣顧客就對了！！！辛苦您們了」、「支持服務人員 辛苦你們了，也支持後面聲援的民眾 好！」、「如果這位員工被公司刁難請找我聲援！」、「希望這麼霸氣的員工不會被公司處分」、「帥炸了！這應該要表揚了遇到奧客就是要比他兇，憑什麼服務業要忍氣吞聲的」。

網友紛紛表示，「這客人恥度真高，後面群體拍手，還在那狂」、「大家都在排隊，不想等請離開！」、「奧客天下無敵」。

電影院售票口遇到奧客！服務人員忙到沒時間休息，奧客卻當作自己花錢是少爺。(翻自爆怨公社影片)

(中時新聞網)