楊乃文、動力火車23日出席綠生活音樂節記者會，受到新冠肺炎疫情影響，近一年沒跟台北粉絲近距離互動的楊乃文，此次受邀開心直呼：「一切都很新鮮！」動力火車則說：「歌單會努力讓大家能跟我們一起大合唱，一邊野餐一邊唱歌，很爽。」楊乃文今年以專輯《越美麗越看不見》問鼎本屆金曲獎國語女歌手，被問是否有信心？她維持一貫的酷帥風格，表示：「我看好評審做出最好的決定。」

她去年宣傳期後便回澳洲陪家人，卻受疫情影響，回台後要居家檢疫14天，她利用時間在家裡運動，每天來回走10公里，並學習西班牙文，她感謝台灣防疫工作完善，笑說隔離時間只能獨處，因此也花了很多時間研究美食外送平台。

綠生活音樂節將於9月19、20日舉辦，除了楊乃文及動力火車分別擔任二天壓軸，艾怡良、八三夭、Karencici及許書豪等超過15組歌手將輪番開唱。昨聊起日常生活環保方式，育有一對寶貝女兒的顏志琳提到：「暑假這段時間盡量帶孩子家人到戶外遊玩，不要在室內吹冷氣，也能減少孩子在家玩手機看電腦的時間。」

楊乃文（右）與動力火車今出席綠生活音樂節記者會。（寬寬整合行銷提供）

(中時 )