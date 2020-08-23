劉在錫（中）攜全新女團「退貨遠征隊，左起為Jessi、嚴正化、李孝利、華莎。（friDay影音提供）

李孝利繼限定夯團「SSAK3」後，與傳奇天后嚴正化、饒舌歌手Jessi、「MAMAMOO」華莎組成強勢姊姊女團「退貨遠征隊」，被網友形容這團氣勢太強，簡直要跪了！該團在劉在錫主持的《玩什麼好呢？》首次公開亮相，劉在錫頂著豬哥亮頭，並以復古西裝造型登場，讓人為之驚艷，他被推派為「退貨遠征隊」的公司代表「劉知美」，替女團們打點相關事宜。

作為公司代表，劉在錫關心團隊成員不合吵架問題，對此李孝利坦言，組合內有些爭吵才會更好吧？又說，活動時只會當場爭吵，「實事求是的吵完後，然後將吵架內容全部公開，讓所有人知道。」她認為，如果一昧地避諱或是累積的話，以後可能會造成更大的問題。

劉在錫再問，「會發展到肢體接觸？」李孝利打趣說，儘量選擇平時看不到的地方，因為還是要上節目的，「肢體碰觸不能碰到容易被看出來的地方！」她又說，比起肢體接觸，儘量會用讓人氣到匪夷所思的話，直接把對方的氣焰扼殺掉，劉在錫好奇，怎麼團體才剛開始，就一直想著要打架？李孝利說，得先把氣焰滅掉，笑說，「從開始就不打算和睦相處，得先掐別人的氣焰。」

李孝利被問到團員中最難接近的人是誰？她認為Jessi因留美文化不同，感覺有點難溝通，而嚴正化是前輩，華莎則因為當紅，所以感覺有點不自在。而在推派隊長環節中，她與嚴正化連忙說不想當，Jessi則自告奮勇想當隊長，卻被華莎說No，Jessi直說，你認識我嗎？我這麼會做事！但隨後改口，自己無法兼顧責任，因此推舉李孝利。但李孝利說，自己當時在團體Fin.K.L擔任隊長，卻什麼事情都沒做，自曝是因為年紀大才當隊長，Jessi回應，「這是姊姊組的局！」就連嚴正化也推薦李孝利當隊長。

而嘻哈女歌手Jessi近期新歌〈NUNU NANA〉邀請李孝利助陣演出，節目中，她對李孝利說，「拜託姊姊多幫我宣傳！」李孝利直說，「還要我怎麼宣傳？！還有人以為那首歌是我的！」原來這首歌明明是Jessi的個人單曲，但李孝利在MV有將近50％的畫面。

此外，談到女團經紀人人選，李孝利狂開名單，先問蘇志燮可以嗎？接著又說元斌，又請劉在錫也要把宋仲基列在名單內，網友見狀直說，「姊姊許的願望會成真嗎？」、「強勢姊姊團又有男神經紀人簡直大發！」《玩什麼好呢？》每週日上午於friDay影音全台獨家首播。

(中時 )