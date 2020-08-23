洪姓女子23日傍晚5時許駕駛小客車沿賢北街北向南，在27號巷口為閃避一輛疾駛而過的轎車，失控先撞號誌桿，她心慌打到倒車檔，車子後退撞入一棟民宅內，屋內客廳一對胡姓老夫妻遭撞傷，再打前進檔衝出民宅，直接撞上對面民宅牆壁，洪女無恙，老夫妻受傷送醫無生命危險。
台南市北區23日傍晚發生一起閃車失控連環撞車禍，洪女駕車行經賢北街23號巷口時，遇上一輛轎車衝出巷口，洪女為閃避開車，導致駕駛失控連3撞。
洪女先撞擊巷口的號誌桿，她心慌之下，誤打倒車檔，車身急速後退，竟撞進31號民宅內，當場撞傷屋內客廳一對高齡7旬的胡姓老夫妻。
洪女驚魂未定，再次誤打前進檔，車輛從民宅疾駛而出，直接撞上對面民宅牆壁才停下。
經附近民眾報案，警消人員趕到現場將胡姓老夫妻送醫，暫無生命危險，駕車連3撞的洪女拒絕送醫，一臉驚惶的陳述車禍經過，警方將她帶回派出所，釐清這起過失致死車禍肇事責任。
(中時 )
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