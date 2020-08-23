上星期，一名美國空軍F-16飛行員，與人工智慧演算法(AI)的自動戰機進行模擬空戰，結果5戰盡墨，AI戰機都取得了勝利。

商業內幕(Business Insider)報導，美國國防高級研究計劃局（DARPA）在上周四，舉行了第3輪也是最後一次「Alpha纏鬥」(「Alpha Dogfight」)的最後一輪比賽，這是由Heron Systems公司設計的AI系統，就是針對人類飛行員的模擬視距空戰 。

這叫呼號為「邦格」(Banger)AI戰機，在學習的過程中，與美國空軍武器教練課程的畢業生並肩作戰， 。DARPA評論員賈斯汀‧莫克（Justin Mock）表示，在「Alpha纏鬥」期間，AI戰機表現出「超人的瞄準能力」，相對的人類飛行員從未威脅過AI戰機。

這場Alpha纏鬥 設定為「一對一對抗賽」，也就是戰鬥人員的主武器是槍砲，兩方對決如同第二次世界大戰期間的空戰纏鬥，沒有多餘的科技輔助，而人工智慧仍然極有優勢，顯示他們學習能力極快，但是這代表它們就能直接上陣，它們做更多的工作前，仍要有更多準備，才能應對現代戰爭的複雜性。

這場作戰是在模擬室中進行，並不能完全反應在自然環境的真實戰鬥，Heron公司的高級機器人學習工程師班‧貝爾(Ben Bell)表示，在模擬環境中，AI的運作當然比人類反應來的快速。話雖如此，虛擬環境也允許人類飛行員執行高G戰鬥演習(超過9G以上的機動性)，在自然世界中的飛行員，是不可能辦到的，會超過肉體生理的負荷。

無論如何，這項成就對於AI系統而言意義重大，計畫發展不到一年，就已經完成了40億次的訓練，它大約獲得了「 12年的經驗」 。

根據DARPA的說法，Alpha纏鬥 是DARPA的空戰演進計劃（ACE）的一環，而ACE計劃是希望使飛行員和無人機系統在執行協同戰術時，能夠參加更廣泛，更全球化的空中指揮任務。

目前美國空軍正在研發「忠誠僚機」系統，在 6月初，美國空軍聯合人工智慧中心負責人傑克·沙納漢中將（Jack Shanahan）表示，美國空軍正在考慮將AI驅動的自動無人機，與載人戰鬥機在明年舉行一起真正的對抗賽，不過目前AI戰機還沒有完成研發，也就還不清楚明年的空戰是什麼樣子的。

(中時新聞網)