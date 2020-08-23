海巡艦抓油料補給船 先斷陸船違法抽砂捕魚後勤支援 (海巡署提供)

海巡艦抓油料補給船，先斷陸船違法抽砂捕魚後勤支援。(海巡署提供)

近來大陸抽砂船與違法漁船不斷侵入澎湖海域進行圍作業，即使海巡署全力動員追緝，大陸船隻猶如大玩貓抓老鼠遊戲般抓不勝抓，天澎湖海巡隊直接採釜底抽薪之計，鎖定目標直接查扣專為違法漁船加油的油料補給船，強制斷掉後勤支援，並將船員及船隻押回進行偵辦。

澎湖海巡隊3539艇今（23日）10時05分於貓嶼西南18.9浬海域，發現大陸船油料補給船越界進入我國限制水域航行未作業，經廣播多次命其停俥受檢，均拒不停船，該艇遂採取緊追及強靠登檢該陸船，將該船押返馬公偵辦，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業及船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。

因應大陸海洋伏季休漁期結束，澎湖海巡隊執行「護永專案—威力取締」專案勤務，全面提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口；本次查緝行動由3539巡防艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，發現大陸油料補給船越界進入我國限制水域航行未作業，經廣播多次命其停俥受檢，均拒不停船。

海巡艦立刻採取緊追及強靠登檢該陸船，執勤全程均落實各項防疫措施，查獲蔡姓船長等5人，經查船上為空載，亦無牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。海巡人員蒐證影帶顯示該陸船越界罪證確鑿，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留查處。另配合衛生局、防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業及船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。

海巡署表示：由於目前嚴重特殊傳染性肺炎、非洲豬瘟及牛節結疹疫情仍有升溫趨勢，且大陸海洋伏季休漁期已結束，為防範大陸漁船越界作業，將加強巡邏密度及強化執勤能量，賡續執行「護永專案」勤務，嚴謹做好所有防疫措施，杜絕疫病入侵。另漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥海巡署「118」免費專線，海巡人員將會立即派艇前往處理，為您服務。

(中時新聞網)