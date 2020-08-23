台東轉運站旅客服務中心 「東東市」今天正式開幕。（莊哲權攝）

台東縣政府將轉運站旅客服務中心 空間開放外部廠商經營，活化場地並提供更豐富的台東旅遊體驗、幫助在地青農與產業，「東東市」今天正式開幕，縣長饒慶鈴期許台東在地能有更多元，新興的創意產業出現。

饒慶鈴表示，轉運站是台東旅遊服務中心，也是重要的交通轉運點，連接鐵花新聚落的另一個端點，但是一直以來沒有長期規畫，這次縣府特別將轉運站開放委外經營，希望打造台東美麗門戶。

饒慶鈴也期許東東市作為多元呈現台東的平台，能夠生意興隆旺旺，讓台東一直旺下去。以後大家在路上遇到就會問「你今天買什麼東東？」。

交觀處長余明勳表示，打造「東東市」IP平台是一個新的開始，透過選品向旅人介紹台東的美好，也讓在地生產者有看見外界能量的機會。因此東東市提出一種台東生活風格：「美美的生活、吃好的食物、愛護土地」邀請大家一起來實踐。

承包廠商秀異生活負責人黃秀玲表示，東東市嚴選台東優秀的生產者，從部落媽媽、返鄉青年、到移居者，選品範疇包含從手作工藝、香草清潔劑到果乾、冰品、米和辣椒醬等等，主要選品標準是品質和設計感都需具基本審美條件，讓旅人可以毫不猶豫就現場吃或帶回家，自用或送禮都相當合宜。

東東市的另一亮點，是非常吸睛的全白色半透布攤車，不論白天夜晚，都吸引許多遊客和在地人進入「看風景」，這些全白攤車是由全亞洲最大美學選品平台「未來市」所提供。

(中時 )