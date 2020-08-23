戴愛玲在演唱會上又唱又跳，賣力演出。（索尼音樂提供）

鐵肺公主戴愛玲昨晚成功舉辦出道19年來首場大型售票演唱會，安可時攜手國際級布拉瑞揚舞團，連續唱跳最受部落歡迎的原民金曲15分鐘不停歇，帶動滿場3000位觀眾起身跟著他們舞動身體，而看似難度不高的舞步卻非常考驗舞者的體能和核心力量，又蹦又跳又下跪，還要踢腿，戴愛玲展現「排灣族碧昂絲」舞功和高超體能及唱功，贏得全場歡呼，她說：「你們終於知道為什麼這半年以來，這麼瘋狂健身了吧！」觀眾大喊「還不夠」，她假裝暈倒，生氣說：「不夠？！我現在快沒力了，跳到還以為孩子都快要生出來了！」逗得全場笑翻。

戴愛玲歡喜地開香檳慶祝演出圓滿成功。（索尼音樂提供）

而後戴愛玲再次感謝到場的歌迷朋友一路以來的支持陪伴，強忍了近3小時的眼淚完全潰堤，她像小朋友一樣放聲大哭，「這場演唱會等了很久，但我有了自己的舞台，這是第一步，我會繼續走下去，希望未來的演出和作品能帶給大家更多感動，也給大家更多歡笑！」

戴愛玲歡喜地開香檳慶祝演出圓滿成功。（索尼音樂提供）

到了慶功宴上，戴愛玲歡喜地開香檳慶祝演出圓滿成功，也大口吃肉享受美食，平時只有兩杯啤酒酒量的她，也難得喝開了，跟所有工作人員敬酒，並和布拉瑞揚舞團的舞者繼續在慶功宴上唱起原民歌曲和跳舞，心情好極了！她透露，這是出道19年以來第一場大型售票演唱會，因為很在乎所以一直很緊張，即使為了練舞練歌體能消耗很大，還是常常睡不好，但她告訴自己「不能有放棄的念頭，要撐下去」，才有了昨晚成功的演出。她上個月一不小心感冒了，她只要感冒就失聲，把她嚇死了，才在朋友建議下去醫院打點滴，希望趕快好起來，後來連打3次，終於身體狀況好轉，能在開唱前將身體狀況調整到最好！她說：「現在要挑戰19、20歲時唱得歌不容易，這4年來持之以恆運動，這大半年來都很小心身體狀況，彩排時連師兄信都說我狀況很好，給了我很大的信心！」

(中時 )