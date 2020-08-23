薪資問題一直是社會大眾關注的焦點，不少人會在論壇上討論薪資與理財規劃，一名網友發文大嘆今年30歲，月薪5萬元，一個月存2萬的情況下，買房買車根本遙遙無期。文發出後引來大量共鳴，鄉民直呼：「真的厭世。」

一位男網友在PTT女孩板表示，他看到其他網友討論月薪10萬不夠用，他感受良多，自曝今年已30歲，月薪5萬元的情況下，生活費加上房租及用掉一半，每月實際僅能存下2萬元，並大嘆：「一個月兩萬要買車買房不知道要多久，真的覺得很慢很慢，傷心難過。」

此文發出後，不少網友跳出來認同原PO的看法，回應說：「在台北工作真的不太夠，我也是另外兼差才過得去」、「我也五萬差不多，覺得厭世」、「你這才是現實人生，網路上一堆都是鬼扯的，薪水跟你差不多，也是30歲，真的覺得不太夠用」、「我和你完全一樣QQ」、「一個月存2萬真的少」。

但也有網友持反對立場，留言說：「有一半以上的人不到五萬欸」、「30這樣還不差吧」、「存兩萬已經很多了」、「30這樣還不差吧，努力學投資或開發副業賺更多」。

(中時新聞網)