2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽預定明天在花蓮球場揭幕，比賽前夕主辦單位花蓮縣體育會高爾夫委員會特別辦理捐贈典禮，將募款所得132萬及各項高爾夫器材捐給縣內15所國、高中及小學，聯手展現基層扎根的向心力。

主持捐贈議儀式的花蓮縣高爾夫委員會主委黃冠欽強調，2020年全國高夫小明星公益邀請賽，是他去年5月上任後在花蓮舉行的最盛大的青少年高爾夫賽事，希望透過捐贈的行動，讓小朋友親自感受參與作公益的榮譽感，並了解回饋社會人人有責，沒有老少之別。

一手策畫比賽及捐贈活動的花蓮縣高爾夫委員會總幹事楊昌斌表示，一年多前花蓮縣辦理青少年高爾夫賽事，來自西部的選手不足十人，經過一年多的努力，並在黃冠欽主委的領導下，外地的參賽選手超過40人，競賽人數倍增，證明花蓮縣的努力，已獲得國內其他各縣市的肯定。

今天活動最富人情味的橋段，是集合50位參賽選手的報名費合計5萬元，作為秀林鄉三棧小學推動高爾夫專用，並由私立海星小學五年級的楊喻棠，把款項贈給代表縣長出席的體健課課長徐蔚文，花蓮縣高爾夫委員會總顧問許至勝及副主委黃正昌，也共同贊助13萬元給明恥小學建置室內練習場，此外，信宇建設林玉富董事長捐贈12萬元，為高球基層拋磚引玉。

(中時 )