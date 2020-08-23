共軍戰機近日多次進入台灣防空識別區，甚至傳言飛越台灣海峽中線，網路亦傳聞蔡英文總統專機由金門返台時，疑似有共軍飛機在台海中線以東盤旋，全部時程近3小時。國防部對此發表聲明稱，蔡總統專機返台期間，相關海、空動態都有掌握，狀況正常，媒體報導的臆測內容，本軍不須評論。

根據注意航空動態的網民發現，蔡英文總統今日結束在金門舉行的紀念823炮戰活動後，乘總統專機返回台北之際，有網民在飛行追蹤網站上發現，總統專機飛行期間有未標明識別碼的疑似共軍飛機在台海中線以東盤旋，全部歷程長達173分鐘。

我國防部針對相關的報導回應稱，「空軍一號返台，共機空中狂繞173分鐘」乙情，空軍司令部今(23)日表示，相關海、空動態都有掌握，並適切應處，安全掩護，狀況正常；至於媒體報導的臆測內容，本軍不須評論。

據網路傳出消息表示，關注台灣空域飛航狀況的網民發現，這架疑似屬於共軍的飛機於上午11時27分進入台灣防空識別區，機上航機識別系統（IFF）雖發送航機訊號，但卻未加上識別碼，該機於台灣空域西南部緩慢盤旋。當時蔡英文總統乘坐專機號在下午1時56分從金門出發後，打開識別系統並標明識別碼，因此曾有一段時間兩機同時都出現在航空監控網站上的同一畫面，兩機最近距離約200公里，大約是台灣海峽南至北一半的距離。

近期共軍軍機出現在台灣海峽次數愈見頻密，上月14日、23日與本月20日均有共軍偵察機出現在台灣海峽附近，其中曾沿台海中線來回飛行，其真實意圖不明顯。23日共軍偵察機進入我西南方防空識別區（ADIZ），還一路往東飛，國軍照例廣播驅離。共機頻繁飛入西南空域，除了對我空軍進行壓力測試，也可能對東沙島守軍造成壓力。

(中時新聞網)