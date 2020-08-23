森林百匯「爐烤牛排」。（台中林酒店提供）

入住台中林酒店憑住宿券享健康俱樂部—男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池等皆免費使用。（台中林酒店提供）

「2020台北國際觀光博覽會」將於8月28日至31日台北世貿一館開展，匯集各縣市政府觀光局、旅行社、飯店等廠商，國旅商機又將掀起一波高峰；近期因米其林話題頗熱的台中市，一向是國人鍾愛的旅行地點，緊鄰國家歌劇院的台中林酒店，坐擁七期新市政中心的城市美景，搭上國旅潮推住房優惠，將於8月24日起搶先開賣，採線上旅展同步販售，餐券下殺88折、住宿券33折起，業者預計線上開賣將吸引眾多旅客的搶購熱潮。

至於旅展期間消費者最愛搶購的飯店餐券，業者表示線上旅展主打招牌餐廳—森林百匯，全日供餐時段皆提供當令海鮮、現切排餐、主廚推薦菜色、異國料理、西點蛋糕等，現場座位多達700個。「森林百匯平日午晚餐券」買7送1，每套8張優惠價7623元（約88折），平均每張953元；「森林百匯假日下午餐券」買7送1，每套8張優惠價6083元（約88折），平均每張760元。

此外，餐飲搭住宿券亦有超殺價，其「森林百匯1泊2食豪華雙人住宿券」憑券可入住豪華客房或都會客房，平日每房每晚僅6188元起，含早餐2客及森林百匯午餐或晚餐2客（約4折）；「奇鮮日料1泊2食豪華雙人住宿券」，平日入住豪華客房或都會客房每晚僅6388元起，含早餐2客及奇鮮日料午餐或晚餐2客（約38折）。

住宿券熱賣商品「買1送2豪華雙人住宿套券」，憑券平日雙人入住—豪華客房（1大床）或都會客房（2小床），3晚售價1萬3197元（約33折），平均每房每晚只要4399元起，3晚可同次使用或分次入住（無期限）；「平日升等尊榮客房—都會客房住宿券」（含2客早餐），每張5100元（約39折）1年期。憑住宿券入住，享健康俱樂部—男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池等設施免費使用。

(中時 )