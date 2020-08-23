香港知名導演陳木勝今(23日)傳出鼻咽癌逝世，享年58歲，留下3名子女，老婆心情更是無法平復。曾與陳木勝合作經典電影《天若有情》的天王劉德華，更是難以接受噩耗，向港媒坦白沉痛心情。

陳木勝是電視圈出身，曾拍攝《倚天屠龍記》、《十三妹》、《雪山飛狐》等經典電視劇，後來他離開無線電視，投身電影圈，1990年所執導的《天若有情》不僅捧紅了劉德華，口碑票房雙收，也奠定陳木勝在影壇地位。

如今傳出陳木勝驟逝消息，令香港演藝圈友人痛心不已，劉德華向港媒坦白沉痛心情，「很難接受，很心痛，但人生無常！」而與陳木勝近年合作密切的古天樂也難掩悲痛，只回應媒體4字「心情低落」。

曾與陳木勝合作電影《新警察故事》與《寶貝計畫》的阿Sa蔡卓妍，也在微博哀悼，她說陳木勝是一個才華洋溢的導演，擁有非常高尚的品格，脾氣超級好，對所有人說話亦非常客氣，且樂於起用新人，「非常感謝導演當年給予我的演出機會！榮幸參與過你的電影！陳木勝導演一路好走」。

(中時新聞網)