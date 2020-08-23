彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風調查。新北市議員葉元之為他抱不平，指他有幫大家找出1個傳染的風險，並分析現在病毒的變異很厲害，不能保證一定不會傳染，而如果這個案例沒被發現進入社區，民眾也會害怕。

葉元之22日在政論節目《鄭知道了》中表示，他覺得大家都沒錯，而葉彥伯只想多做一點，並指出雖然葉彥伯和陳時中認知不同，但他們在大方向上是一致的，大家都希望找到防疫的漏洞，把話講清楚就很好。

葉元之認為，葉彥伯覺得他已經報告，因為在做採檢的時候他登錄過系統，也有勾無症狀感染者，所以我們才會有個數字是1470例無症狀感染者篩檢。葉彥伯認為他勾了中央會去看，有問題會來通知他，可是從4月到8月都沒有通知他，一直到他篩到1個陽性病例的時候，才跟他說不對，要送政風，而這部份就會讓其他人覺得有針對性。

葉元之分析，無論如何葉彥伯還是幫大家找到1個風險，如果沒有找到這個人，這個從美國返台的少年，他現在已經在外面，那他有病毒，可是已經在外面趴趴走，這是民眾比較害怕的。雖然有人說，無症狀感染者傳染力很低，但葉元之擔心，「我們不能排除現在病毒變異的很厲害，誰能夠保證無症狀感染者一定不會傳染？」

葉元之也為葉彥伯抱不平，指大家打葉彥伯打太過，比如講他是自己想做研究才刻意去做精準篩檢，可是有做過研究就知道，如果要把這些個案納入研究報告要通知人家，要符合研究倫理，沒有就不能當作樣本拿來使用。

至於彰化縣政府要不要去開罰居家檢疫期間出去採檢的人，葉元之說，開罰是地方政府的權益，而地方政府開罰是針對無故跑出去的，如果今天是政府通知去採檢，那就可以免責。現在的情況是，地方覺得說有通報了，但中央認為沒有，責任在哪裡剛好政風調查清楚。

(中時新聞網)