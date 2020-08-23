台南市勞工局弱勢房屋修繕團隊協助修繕。(台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府勞工局今天前往仁德區保仁路一處小平房修繕破舊鐵皮屋，夾在狹窄巷弄、勉強居住的破舊房舍，經勞工局弱勢房屋修繕團隊協助下，完成拆除換新破舊毀損的輕鋼架、補強屋頂鐵皮及更新電線配置並安裝新燈具，期待50歲、中度精神障礙的住戶李先生能就此擁抱新生活，用更樂觀的心面對人生。

李姓案主每月僅領有5000元津貼，平日已難以維持生活，遑論自行修繕房屋，任憑平房鐵皮屋的屋頂破損、嚴重漏水，屋內天花板輕鋼架遇雨受潮而破損不堪，雜亂電線配置亦有危險之虞，斑駁牆面更令人心情黯淡。

在勞工局與「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕團隊接力幫忙下，將孤立於住宅區邊緣的破舊鐵皮屋，像變魔術般，改造成美觀又安全的溫馨小屋，在油漆志工巧手下，原本斑駁老舊牆面重新粉刷，給人明亮溫暖視覺感受。

勞工局長王鑫基表示，今天除了油漆工會夥伴在仁德區協助修繕外，泥水工會志工們也同時在屏東縣獅子鄉從事浴室及廚房貼磁磚工作，此次也要特別感謝亞洲航空股份有限公司，主動聯絡捐助材料費，展現企業社會責任關懷弱勢。

(中時 )