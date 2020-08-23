鄭文燦（左五）和林右昌（右五）為振興疫後經濟，互相推廣基隆、桃園兩地觀光。（陳彩玲攝）

為迎接後疫情時代，基隆市與桃園市共推安心旅遊，基隆市長林右昌23日下午邀請桃園市長鄭文燦率領其市府團隊，到和平島公園欣賞山海美景，兩人更比出愛心手勢合影，象徵「同心協力」，並呼籲大家「作伙來基桃」。

鄭文燦和林右昌為振興疫後經濟，互相推廣基隆、桃園兩地觀光，兩人先在和平島公園雷達站咖啡樓頂平台，觀覽野柳岬、基隆嶼和鼻頭角，再一路走到公園的天使向海步道、遊客中心，欣賞大自然的奇特地質景觀。

鄭文燦表示，將大溪「和平老街」和基隆「和平島」結合，推動雙雙旅遊加成。他指出，基隆和平島有生態、歷史和文化，台灣人一生都要來走一趟，不僅可以北眺海洋、挖掘台灣歷史，又有豐富的生態，是名副其實的國旅新亮點，此外，還有基隆廟口小吃、港區旅遊和正在進行的中元祭等。

林右昌則指出，防疫期間的安心旅遊需要發揮創意，鼓勵市民前往桃園旅遊，最近基隆有15批里鄰長參訪活動，選擇到大溪和平老街。他說，自己是就讀景觀系跟城鄉所，過去就對古蹟跟老街情有獨鍾，下週也會前往大溪老街參訪，領略人文風情，是國旅觀光旅遊的最佳選擇。

(中時 )