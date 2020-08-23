園遊會以「青銀共融＆友善失智」為主軸，找來北市吉祥物「熊讚」擔任大使。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局為提升市民對失智症的認識及友善態度，特於在23日下午在國父紀念館西側廣場舉辦「台北是我家 友善失智一起來」青銀共融園遊會，讓民眾認識預防失智症與幫助失智症者延緩失能。台北市副市長黃珊珊與北市衛生局長黃世傑親臨現場，與市民朋友共同關心失智症議題。

北市衛生局統計，截至今年7月，北市65歲以上長者占北市總人口數18.62％，高於全國的15.7％，今年北市以「台北市我家」共同打造失智友善社區，而園遊會現場也邀請北市吉祥物「熊讚」擔任失智友善大使，帶領大家從活動中認識失智症。

黃珊珊表示，高齡人口逐年增加，失智症人口亦也快速成長，為預防失智症比例攀升，北市府積極建立跨局處網絡平台並透過多元管道倡議宣導，鼓勵全家大小走出來參與社區活動，養成健康生活型態，預防失智症發生。

黃世傑說，今年衛生局結合民政局將「失智症」課程納入里鄰長的研習，讓社區共同參與， 也積極連結政府機關、民間團體、社區及公司企業等單位，共同招募友善天使及組織，為友善失智環境建立厚實基礎，並發揮守望相助精神。

衛生局指出，園遊會以「青銀共融＆友善失智」為主軸，設有智能科技體驗、解謎遊戲等活動，透過寓教於樂與體驗的方式，讓民眾同理與包容失智症者，理解他們的恐懼、害怕與不安。現場提供VR體驗，讓民眾透過「感同身受」體驗，了解失智症者「視界」。

北市衛生局透過多元管道宣導，提升市民對於失智症的認識及友善態度，除了今日的園遊會，失智症月相關系列活動還有8月31日起跑的線上學習抽獎、9月中旬的「看見失智症攝影展」等活動將接續展開，歡迎市民朋友踴躍參加！

(中時 )