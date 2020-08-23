第7場熱氣球光雕音樂會，昨天晚間在台東森林公園絢麗登場。（莊哲權攝）

第7場熱氣球光雕音樂會，昨天晚間在台東森林公園絢麗登場。（莊哲權攝）

台灣國際熱氣球嘉年華第7場光雕音樂會，昨天晚間台東森林公園登場，以森林為舞台、熱氣球光雕為幕、音樂為媒，熱氣球光雕在現場約4 萬名遊客絢麗演出。

今年第7場熱氣球光雕音樂會，昨天來到有「黑森林」之稱的台東森林公園舉行，被自然環抱的熱氣球光雕音樂會，以燈光效果結合大自然的森林主題曲，隨著音樂的旋律及節奏，熱氣球在漆黑的森林中一閃一閃綻放美麗光芒，成為台東夏夜最完美的點綴。

這次光雕音樂會中邀請了鬥牛犬巴斯特、粉紅象及章魚等造型球，搭配台東球、蠟筆球以及黑松FIN球共同展演，縣長饒慶鈴也邀請8月22日生日的10餘位民眾，共同點亮世界最大的生日蠟燭。

這次熱氣球光雕音樂會中，活動的合作單位-知名琉璃藝術品牌【Tittot 琉園】也由王永山執行長偕同台東縣政府共同宣布公益合作計畫，協助台東弱勢孩童圓夢，另外也將擇期舉辦【圓夢風光】琉璃藝術作品義賣。

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動即將進入倒數最後1周，而熱氣球光雕音樂會接下來僅剩8月30日在鹿野高台的閉幕光雕音樂會，主辦單位台東縣政府也特別呼籲當進入鹿野高台會場人車過多時，周遭道路將會啟動交通管制及付費接駁機制，請遵循警察及工作人員指揮，屆時車輛請停放活動指定停車場轉搭接駁專車。

(中時 )