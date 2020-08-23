男雙國手楊博涵（左後）、盧敬堯（左前）體驗輔大醫療場邊問診照護。（中華羽協提供）

109年第二次全國羽球排名賽甲組賽程今天告一段落，主辦單位中華民國羽球協會上午舉行頒獎典禮，為拓展羽球運動醫療合作與技術支援，中華羽協藉今日盛會攜手輔大醫院「輔大運動醫學中心團隊」正式締約結盟展開合作，一同為運動醫學研究攜努力。

中華羽協理事長張國祚表示：「健康的身體是每一位運動選手最重要的資產，今年首次攜手輔大運動醫療團隊，為羽球選手們提供更多元的醫療訓練整合模式及客製化的治療，也共同為運動醫學研究貢獻心力。」

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯受邀體驗及問診，認為輔大運動醫療團隊開發研究的即時場邊診斷與處置(OSDMTM, On-Site Diagnosis and Management)對於未來出征國際賽幫助很大，楊博涵說：「對於需要在國外征戰的選手來說，可以及時找出問題，避免運動傷害擴大，幫助很大。」盧敬堯補充：「透過儀器，讓醫生能遠距且即時的掌握傷勢狀況，並作出更精準判斷與處理。」

輔大醫院副院長江清泉強調，輔大醫院以骨科為運動醫學的第一線，發展出最精確的即時場邊診斷與處置，並整合運動物理治療專家、頂尖防護師以及營養、心理等專業，未來將提供羽球選手們更加全方位完整的照護。

(中時 )