民進黨立委賴品妤上個月在社群網站Instagram貼出兩張火辣辣的「深V照」，大秀好身材，引發熱議。今天賴品妤則對網友一張聚焦她胸部的照片，辣嗆說：你脖子接腸子？

賴品妤在臉書不滿說：「為什麼放大別人的胸部指控腥羶色？（是誰的粉絲我就不提了，最瘋的那一種）難道這傢伙自己沒胸部，你脖子接腸子？」接著她留言說，「請不要攻擊其他人外貌，我會刪留言，感謝配合。」

網友回應說：「放大這張圖的一個很重要的前提，他要盯著妳的胸部看，又要看又要嫌。」、「我腦中一直在想脖子接腸子會長怎樣。」、「嗯，總之我心中是滿滿的感謝。」、「本想大聲斥責的，但..」、「脖子接腸子這是什麼獵奇畫面。」、「脖子接腸子，我笑了。」、「這是世界和平的象徵，他們不懂。」

也有人認為，「放大這張圖的一個很重要的前提，他要盯著妳的胸部看，又要看又要嫌。」、「我覺得腹肌被攻擊了（笑到）。」、「攻擊其他人胸部的話算以牙還牙嗎？」、「真誠的希望立委可以多一點色彩。」

(中時新聞網)