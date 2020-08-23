因應七夕情人節到來，交通部觀光局推出「西濱快線-幸福巴士」聯誼活動，邀12對來自全台各地的單身男女到雲嘉南風景區最夯約會景點聯誼。（劉秀芬攝）

因應七夕情人節到來，交通部觀光局推出「西濱快線-幸福巴士」聯誼活動，邀12對來自全台各地的單身男女到雲嘉南風景區最夯約會景點聯誼，在浪漫氣氛下，有5對男女配對成功，多位參加者也表示有機會會再來遊玩。

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合「台灣好行-61西濱快線」與時下最夯的聯誼交友活動，將「61西濱快線」打造成「幸福巴士」，活動23日展開，有來自台北、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭等縣市12對男女報名參與。

「台灣好行-61西濱快線」串聯嘉義及台南濱海地區共13個特色景點，雲嘉南管理處特地挑選情侶放閃熱點「七股鹽山」、網紅美拍新勝地「七股遊客中心」、北門婚紗美地「水晶教堂」及擁有超美黃金夕陽的「井仔腳鹽田」舉辦活動。

活動由現場隊輔提出關卡考題，交由參與者互動闖關，藉由活動中熱絡刺激的氛圍，增進彼此之間的情感。還有參加者特別精心在服裝或帽子別上「請多多認識我」的趣味貼紙，為自己拉抬票數及人氣，現場青春洋溢，氣氛相當熱絡。

今日活動總計有5對男女配對成功，雲嘉南管理處也特別準備「61西濱快線」的旅遊套票「鹽城漫步一日遊」贈送給闖關遊戲積分前10名參加者，另加碼贈送「鹽鄉輕旅二日行」套票以及愛情鎖給現場配對成功的未婚青年們。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，今年上半年因為疫情嚴重衝擊國內的旅宿觀光產業，目前疫情趨緩，希望透過辦理「西濱快線-幸福巴士」聯誼活動，提振國內旅遊市場，也希望國內旅行社、婚友社、各公司聯誼團體，可以參考這個行程舉辦交友聯誼活動。

另外，交通部公路總局推出暑期優惠「半價安心遊」方案，時間到9月30日止，旅客民眾使用電子票證搭乘「台灣好行」擁有半價優惠措施；西濱快線目前也有販售超值的一日、二日交通券及景點、旅宿套票，希望大家利用防疫解封時期，為暑期安排便利、低碳、省錢及安全的台灣好行旅遊活動。

(中時 )