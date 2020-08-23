基隆市政府23日在文化中心廣場舉行為期3天的「客家民俗義民嘉年華」活動，市長林右昌表示，客家鄉親的精神就是硬頸、義氣，對社會也有很大的貢獻，基隆雖然不是客鄉，但希望其文化能不斷傳承。

林右昌23日出席祭祀大典，肯定客家鄉親保存文化的用心，更期許客家文化、語言等能夠傳承不輟。他強調，客委會及客家鄉親都非常努力地推動文化保存，很高興這次能看到很多小朋友參與活動，希望客家文化、語言能夠傳承下去。

文化局長陳靜萍表示，基隆客家同鄉會每3年會從新竹縣新埔鎮迎請義民爺牌位北上祭祀，以表達感恩之情，重塑日漸式微的義民文化。她說，基隆廣納多元的海洋文化是根深於城市的基因，在客家精神傳承文化之際，融入歡樂的嘉年華形式，呈現出城市繽紛節慶的新風貌。

今年的活動以「發揮愛心，關懷弱勢」為主軸，設置「平安米祈福區」，用行動推廣義民爺的大愛精神，將募集的白米在義民爺加持祝禱後，分裝成小包裝的平安米捐助弱勢團體。

文化局表示，義民嘉年華活動第1天是前往新埔迎神後再返回基隆市區遶境、安座，下午為親子創意神豬黏土DIY體驗營。第2天上午有挑擔奉飯、藝陣踩街遊行、祭祀大典等活動，下午舉行誦經法會，最後一天則是恭送義民爺回鑾，為活動劃下完美句點，透過一連串的文化體驗，讓民眾對客家文化能有所認識。

(中時 )