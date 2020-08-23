田心蕾日前推出新歌〈自我戀愛〉，但她自承「母胎單身」，沒有談過戀愛，時值七夕情人節將至，她突發奇想和家中寵物一起過情人節，巧手做了各色澎澎紗裙，給寵物們穿上，她共有4隻狗、1隻烏龜，毛小孩玩得不亦樂乎，陶醉在派對的氛圍中，倒是龜龜不理田心蕾，連頭都不探出來，成了「縮頭烏龜」。

田心蕾說：「這隻烏龜跟我最久、最親！」也覺得動作緩慢的烏龜很像個性慢活的自己。最近田心蕾還自創「累累」貼圖，近日被屏東三大日音樂節相中，主動來商談，成為該活動的主視覺，爽收六位數收入，田心蕾開心說：「累累比我還紅，到處都看得到她！」

田心蕾小時因有封閉傾向，所以被同學排擠、霸凌，父母為了她的教育，舉家移居溫哥華，田心蕾後來在加州念大學，更一舉申請到哈佛景觀設計研究所，讓父母親感到欣慰。後來更出版《哈佛要的不是你以為的那種資優生》、《不完美才是完美：你的傷痕累累如此珍貴》、《這烏煙瘴氣的世界，有你在我不累》等暢銷書，以及個人首張專輯《田心蕾同名專輯》，有「哈佛甜心」封號的她，也曾憧憬愛情，但她自認似乎和桃花「絕緣」，在美國念書時，有過少數男同學約喝東西，但都無疾而終，加上自己也而立之年，現在反而更想做音樂、拼事業。

田心蕾為家中寵物縫製各色蓬蓬裙，還拍起網紅照。（瑞田音樂提供）

田心蕾為家中寵物縫製各色蓬蓬裙，還拍起網紅照。（瑞田音樂提供）

(中時 )