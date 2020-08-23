台北市世貿一館近日舉辦「台北國際佛事用品暨雕刻藝品展」，傳出有高級沉香遭竊。攤位陳姓業者在21日開幕首日，收攤離去後，遭竊賊趁其不注意，偷走價值141萬元的沉香，全程只花3分鐘，隔天陳姓業者開門營業時才發現沉香遭竊報警。警方根據監視畫面循線追緝，今天稍早在苗栗頭份逮捕36歲林姓嫌犯，並起出贓物，刻由警方偵辦中。

警方調查，林嫌係於21日趁該業者收展離去後，展館清場前之空檔間隙，迅速前往業者展區下手行竊得手離去。警方持續擴大調閱周邊監視器影像，積極追緝到案。

警方在案發當天獲報後，調閱展場內外的監視錄影畫面，發現竊賊是一名假裝參觀展覽的瘦高男子。趁著21日晚間業者收攤離去、世貿展館保全人員清場前的空檔時間下手。

根據調閱監視器顯示，業者在21日在展覽時間結束後後，約晚間6點時收攤離開，直到22日白天開門營業前盤整櫃上商品，才發現攤位貨架上的高檔沉香不翼而飛，經清查遭竊的沉香，是僅次於高價奇楠沉香的富森紅土沉香，價值高達141萬多元。業者事後自行調閱監視器，發現是一名身穿白色T恤、牛仔褲、戴著黑色肩包的男子，得手後還冷靜地拿著裝贓物的紙箱，若無其事離開會場。

警方指出，坊間高檔椅楠、紅土沉香並非人人可辨識，顯現慣竊應該有收藏沉香的專業知識，是熟門熟路的識貨老手，警方調閱上百支監視器後，鎖定男子行蹤，連日一路追蹤，發現該名竊賊躲藏在苗栗頭份鎮，上午出動大批幹員前往埋伏，順利在傍晚在頭份鎮將36歲林姓嫌犯逮捕，並起出失竊的贓物。

業者報案說，感覺竊賊熟門熟路，不排除是了解沉香的行家同業所為。警方鎖定特定對象，並加強展場防竊勤務，也呼籲民眾參展或看展，隨時注意貴重物品。

(中時 )