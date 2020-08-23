美國司法部周五宣布，前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」成員德賓斯（Peter Debbins），涉嫌從1996年12月至2011年1月，替俄羅斯收集情報而被捕，他將面臨間諜罪的指控，最高刑期將是終身監禁。

任務與目的(task and purpose)報導，美國維吉尼亞州東區檢察官辦公室稱，全名彼得‧拉斐爾‧德茲賓斯基‧德賓斯（Peter Rafael Dzibinski Debbins）的前陸軍特種部隊成員，被控洩漏軍情給外國政府的情報員，而所謂外國就是俄羅斯。

美國陸軍稱，德賓斯曾是隊長，他從1998年7月至2005年11月擔任核生化軍官和特種部隊軍官。

陸軍發言人安曼紐爾‧歐蒂斯上校(Emanuel Ortiz )說：「陸軍肩負著保護我們國家不受敵對者侵害的重大責任，許多官員為履行這一責任，做出了令人敬佩的犧牲。然而，當我們隊伍中的士兵，向外國對手提供機密信息時，他們就背叛了曾經向國家宣誓的誓言，和對同胞的義務。如果指控屬實，這名前軍官就是背叛國家、背判同袍。」

美國檢察官辦公室的起訴書稱，德賓斯的母親出生於蘇聯，可能是這個原因，使他對俄羅斯產生了興趣。後來，當他派駐到亞塞拜然時，就曾因安全違規而被調查，也因此被撤職。不過軍方網開一面，他於2005年11月從陸軍獲得了光榮退役，是受管理的退伍軍人，直到2010年12月。

起訴書稱，德賓斯最早與俄國特工接觸，是他於1996年在明尼蘇達大學（University of Minnesota）就讀時，曾到俄羅斯為交換生，期間首次與俄羅斯特工會面。隔年，俄羅斯軍事情報部門給​德賓斯一個代號「伊卡·萊斯尼科夫」，據稱他也簽了「為俄羅斯服務」的契約。

之後，俄羅斯陸軍情報部門鼓勵他加入特種部隊，以接觸美軍更多的情報。

新聞稿說：「他進入特種部隊後，能接觸到核生化部隊的資料，以及特種部隊的機密，主要是人事方面。比如他提供其他前特種部隊成員的名單給俄方，以便俄方情報人員繼續物色其他可能為俄方所用的成員。」

德賓斯從2008年退役後，仍然與俄羅斯特工連絡，起訴書稱，聯邦檢察官已確定至少1名特種部隊成員，可以被俄羅斯特工所吸收。

(中時新聞網)