已故動畫大師今敏的動畫長片《東京教父》，描述三位無家可歸的人在街上撿到一名棄嬰，從中展開一段將棄嬰還給親生父母的旅程。(光年映畫提供)

明（24）日為動畫大師今敏逝世10周年，台灣則自去年底就開始興起一股今敏熱潮，由影迷Chris一人自主談授權、配字幕，發起全台北中南今敏電影包場活動，買票難度勘比搶熱門演唱會，串聯起世代今敏迷，還促成4K數位修復版《藍色恐懼》及《東京教父》近日在台上映。Chris表示，身為今敏迷，能以自己的方式與眾多影迷一同緬懷他，非常滿足。

Chris擁有網路行銷及公關等工作資歷，他表示，3年前他為了台片《台北物語》開始發起影迷包場活動，直至去年，他突然心生一念，希望能在平安夜當天坐在電影院觀賞今敏的《東京教父》，「《東京教父》是發生在平安夜的故事。國外一直有許多影迷聖誕夜聚會活動，我很喜歡今敏，我想試試看能不能辦起《東京教父》的包場活動。」

憑著單純目標，Chris以一人之力開始聯繫日本片商、詢問授權、找影廳、網路宣傳等繁複龐大的準備工作，順利在平安夜與眾多今敏迷觀賞了《東京教父》。但這只是起點，自去年到近日期間，他又發起了《藍色恐懼》、《千面女優》及《盜夢偵探》包場活動，在今年疫情衝擊慘況下，單場參與人數最高曾有近300人，5分鐘就能賣出超過50張票。

Chris表示，今敏作品魅力在於說故事技巧純熟吸睛，但《千面女優》及《東京教父》多年前在台上映時，票房成績不理想。舉辦包場活動時，他曾碰見當年參與今敏映後座談的粉絲，分享今敏多年前來台的情況，「座談人數不多，今敏並不特別有名，我想是透過網路幫助與討論，讓今敏作品能更廣為人知。」

今敏因胰臟癌於2010年猝逝，享年46歲，一生僅留下4部動畫長片及電視動畫《妄想代理人》。在Chris引介日本片商後，台灣片商光年映畫近日也推出4K數位修復版《藍色恐懼》及《東京教父》。曾夢想要成為漫畫家的今敏，首部長篇連載漫畫《海歸線》及成為動畫導演前最後一部漫畫作品《OPUS》，也在今年於台出版，紀念今敏。

大塊文化副總編輯林怡君表示，不少今敏迷熟知今敏的動畫，但從他的漫畫中，更能感受到天才如何煉成，也能讀懂他的創作軌跡，「像『追逐』就是他在作品中常見的環節，《藍色恐懼》中有追逐、《海歸線》同樣有追逐。從動畫作品對照漫畫，更能看見他想說的故事有什麼、起點如何。」

(中時 )