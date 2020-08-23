PTT上有1名駕駛憤怒PO文表示，日前在開車途中，自己手機突然響起，由於是重要事情，他趕緊停在路邊的停車格講電話，卻在講話到一半時，被1位穿著政府委託收費員，立即拍下照印出收費單放在擋風玻璃上，此名駕駛頓時氣炸了，立刻大怒表示「不知道是不是故意還是沒發現有人？」。

1名駕駛很不爽的在PTT發文表示，自己某天在開車時，手機突然響起，因為是重要電話必須得接，他立刻停在路邊的停車格上，沒過多久1位穿著政府委託收費背心的服務員，騎著機車停在自己車前，立即從他的開費單機跑出繳費單壓在雨刷下，駕駛趕緊拉下車窗告知收費員，他現在要走了！但是收費員竟然回應他說：「單子已經印出來，沒有辦法撤銷」，駕駛氣炸了，因為他只不過稍微聽下來講了30秒的電話，馬上就要繳費，駕駛立即將此情況上網詢問各鄉民，「這樣合理嗎？」。

網友的回應卻是一面倒，「暫時停不就是有停」、「你停了就佔用停車格了，收費正常啊」、「停車付費正常吧，給你進去停車場就要付費一樣啊，管你是不是停一秒」、「所以你覺得去KTV點一首只唱10秒也不用錢？」。從網友的看法得知，駕駛雖然只有短暫停30秒接電話，但因為是使用了公用空間，因此不論是暫停多久，都是必須使用者付費，與時間的長短並沒有太大的關係。

(中時新聞網)