美國參眾兩院共和黨議員相繼推出議案，呼籲華盛頓向北京收回108年前由當年國民政府發行近2兆美元債券的「百年老賬」。金融專家和活動人士表示，如果華盛頓奉行「一個中國」的政策，北京就是唯一的主權債務人。

《美國之音》指出，來自田納西州的共和黨籍國會眾議員馬克．格林（Mark Green）日前提出了一項決議案，呼籲中國大陸政府償還超過1.6兆美元(合台幣47.6兆元)的債務，其中包括拖欠美國主權債務持有者的利息。

報導說，參議員瑪莎．麥克薩利（Martha McSally）和田納西州國會參議員瑪夏．布萊克本（Marsha Blackburn）上星期共同提出了一項沒有拘束力的決議案。議案中所提到的中國政府發行的債券，是由當時的中華民國政府，以黃金作為後盾於1912年發行的債券。眾所周知，當時的國民政府在1949年因為與中共的內戰敗退到了台灣。美國公眾十分關心，要收回這筆「百年老賬」是否有法理依據?？歷史中是否有類似先例？

金融專家和活動人士均表示，主權債務的追溯期永遠不會失效。維吉尼亞大學商學院金融學教授陳朝暉認為，從理論上講，儘管執政官員的身份、官方政治意識形態或政府的形式發生變化，但是國家償還債務的義務仍然繼續存在。「政府不能以政治哲學與當時產生負債政府不同就不償還債務。例如，伊拉克政府必須承擔在薩達姆．候賽因執政時所承擔的債務」。

美國的瓊娜．比安科（Jonna Bianco）於2001年發起成立「美國債券持有人基金會」（American Bondholder Foundation），據稱代表美國數千名該債券持有人的95%。她表示，主權債務的長期償付並不罕見，歷史上有一些國家就發行過100年期的債券。前英國首相柴契爾執政時，就從大陸手上兌現了與美國人持有的相同債券，這種要求是有明確前例可循的。

她表示，1987年柴契爾要求北京償還英國人持有的債券，否則不同意大陸進入英國資本市場，當時的大陸國家主席李先念最後與柴契爾達成協議，向英國支付了2350萬英鎊。北京通過與英國人結算，但未與美國人結算債務，等於已經承認了自己的義務，並把自己置於選擇性主權違約地位。

觀察人士認為，北京長期以來一直堅持要美國奉行「一個中國」的政策，而按照國際法，繼任國政府應對其前任政府的債務負責。

比安科表示，在「一個中國」的政策下，中國大陸一直要求承認其為中華民國所有主權的唯一繼承者身份。例如，北京主張繼承聯合國安理會的中華民國常任理事國席位，但卻不願繼承中華民國的主權義務，即其債務。「只要美國承認一個中國政策，北京就是中華民國債務的唯一繼承者」。陳朝暉也認為，現在只有北京負有償還債務的責任，因為美國目前的政策是承認「一個中國」。

報導說，越來越多的國會議員敦促總統採取的行動，就是要求總統行使權力收回中國積欠數千名美國人的債務。比安科表示，中國欠美國的錢比美國欠中國的錢多；因此把美國欠的全部國家債務還給中國，用美國的債務來抵中國欠美國人的債務，這樣做是完全合法的。

(中時新聞網)