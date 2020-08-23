歐洲疫情反彈，愛爾蘭多位高官違反防疫措施參加擁擠的聚會，新聞曝光後，引發排山倒海的民怨而被迫下台，但風波未止，最新被要求下台的是愛爾蘭籍歐盟貿易執委霍根（Phil Hogan）。

因應近月歐洲多國疫情反彈，愛爾蘭政府8月18日宣布採取更嚴厲的防疫政策，室內活動大幅縮減至允許最多6人參加，但19日有一場高爾夫球社舉行晚宴，竟有81人出席，明顯違規防疫措施。

多位高官出席晚宴，最早傳出的是愛爾蘭農業部長卡里利（Dara Calleary），他20日在社群網站推文公開道歉，表示自己不該打破規定，但民眾怒火難平，他隨後宣布辭職。

同場出席的還有愛爾蘭法官及歐盟貿易執行委員霍根。霍根面對廣大批評，21日說明參加晚宴是因為得到主辦單位和酒店保證符合政府要求才去，並表示自己7月下旬以來在愛爾蘭完全遵守檢疫要求，但輿論認為他應該與卡里利一樣辭職負責。據悉總理與副總理也都已和霍根溝通，希望他能考慮辭職。但霍根尚未對辭職一事明確表態，但推文對違反防疫深表抱歉。

網路上已出現一份提案，要求霍根辭去歐盟職務，並表示他若拒絕辭職，將要求歐盟執行委員會主席范德萊恩將他免職。

(中時 )