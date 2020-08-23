阿姑周遊在老公李朝永、兩個兒子馮凱、張志群及乾女兒的簇擁下開心切生日蛋糕。（盧禕祺攝）

李朝永對阿姑愛的告白。（盧禕祺攝）

旺旺集團董事長蔡衍明親自出席為阿姑周遊祝壽，並祝賀她和老公甜蜜蜜。（盧禕祺攝）

黃維德出席阿姑壽宴。（盧禕祺攝）

黃維德出席阿姑壽宴。（盧禕祺攝）

蔣黎麗、邱于庭出席阿姑壽宴。（盧禕祺攝）

檢場、李翊君夫妻出席阿姑壽宴。（盧禕祺攝）

演藝圈重量級製作人周遊（阿姑）今（24日）過83歲大壽，23日席開50桌辦壽宴，並慶祝與夫婿李朝永導演的結婚週年紀念。交遊廣闊且好人緣的阿姑，壽宴上賀客盈門，除了旺旺集團董事長蔡衍明、內政部長徐國勇等貴客，蔣黎麗、蘇明明、李靜美、阮虔芷、邱于庭、檢場、李翊君、邱蘭芬、林義雄、孟飛、上官明莉、蕭惠等資深藝人以及昔日愛將藝人黃維德都現身祝賀。阿姑開心地說，在座的都是她的好朋友、恩人，「見面一年就賺一年，所以每年一定要見一次！」

阿姑回憶自己從小家境困苦，18歲就在表演賺錢，當她開始有能力賺錢，除了存錢寄錢回家，總會把剩下的錢拿來救濟孤兒院，「因為我從小沒有母親，知道沒有父母親的小孩很可憐」，她當時每年都會去知名主持人包國良住過的孤兒院送錢，後來她生日時，包國良就跟院長帶著孩子們來為她唱生日快樂歌，深受感動的她默默許下心願，有生之年只要自己行有餘力，一定要幫助比自己辛苦的人。今年生日，她有感於世界各地疫情肆虐，特別覺得台灣是最幸福的地方，希望大家要愛惜福氣、保護身體，也祝福大家身體健康、快快樂樂、國泰民安、風調雨順。

阿姑表示，當年她做節目，只要廣告不夠，就是去找旺旺集團董事長蔡衍明求救，旺董總會豪邁問她「差多少？統統給妳買啦」，兩人就這樣變成好朋友。旺董也笑說自己22歲就認識阿姑，至今已經40年了，因此特別要來祝她「生日快樂」！

曾經外遇獅友但迷途知返的李朝永，也當著所有賓客面前表示，自己過去也有惘然迷失的時候，但他說要在所有親友長官面前說：「我真正永遠只愛妳一個，愛到天荒地老！」台下掌聲如雷。

周遊的兒子、導演馮凱為了替媽媽祝壽，原本正在拍攝三立八點檔《天之驕女》也特別停棚，他笑說自己送了小禮物，「就是紅包啦，她什麼都有，比我還多！」當年被阿姑提攜爆紅的黃維德，每次阿姑的重要場合都會現身力挺，黃維德說，「他們但凡有什麼好事都會想到我，十幾天前發訊息通知後，我先送了一對花，希望阿姑、李哥開開心心、快快樂樂，物質不缺不愁」。

黃維德說，他自從1月11日回台投票後，因為疫情就留在台灣大半年了，這期間還騎重機台灣環島一圈，是這些年來停留在台灣最長的一段時間，坦言有點不適應，因為以前可能半年回來一次最多待兩個月，這次雖然覺得家人都在身邊也很好，但有時因為家裡一堆小朋友很熱鬧，他們總愛往他房間跑，又會覺得吵，腳其他住處住個一兩天。此外，這段時間還學了釣蝦，現在已經是達人等級，釣到跟整間釣蝦場都變成好朋友，老闆娘有次還特別推薦他買一支三國系列的「周瑜」釣竿，笑說這支除了曾在《三國》飾演過周瑜的他之外沒有人更適合了。

蔣黎麗說，當年她被阿姑挖掘出道，第一部就是拍阿姑的戲，覺得她很提攜晚輩。邱于庭是中視多年基本演員，但從沒機緣與阿姑合作，她早年開珠寶店，阿姑去她的店買了很多珠寶，曾開玩笑對她說：「我在妳這邊砸這麼多錢，妳還不演的我的戲！」61歲的邱于庭體重僅45公斤，蔣黎麗也不惶多讓，58歲的她只有48公斤，兩資深美女數十年如一日的好身材，令人羨慕。

(中時 )