樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，兩隊都派出左投應戰，陳仕朋展現漂亮壓制力，讓「暴力猿」打線無處發揮，最終完投9局被敲7支安打、無失分，富邦悍將以6比0贏球，陳仕朋拿下生涯首次完投完封勝。

兩隊前3局都打得悶，富邦悍將先在4局上半突破卡本特，高國輝、范國宸連續安打先馳得點；5局上半則由陳凱倫開始，李宗賢、高國輝安打串聯，再加上桃猿野手發生接球失誤，悍將再添2分。

6局上半「桃園王」高國輝發威，敲出左外野2分炮，助富邦悍將一舉拿下5分領先優勢，這是他本季第17轟，目前仍是球隊最會轟的男人。總計高國輝單場4安，僅差三壘打就完成完全打擊，給予陳仕朋強大火力支援。

而陳仕朋此戰漂亮壓制「暴力猿」打線，雖然球速並不突出，但變化球發揮得當，進壘角度好，總讓桃猿打者打不好，投完8局用111顆球，已寫下生涯新高，不過教練團讓他繼續在第9局上場挑戰里程碑。9下雖一開始被朱育賢敲出安打，不過順利連抓3出局數，最後以120球完投9局，被敲7安、無失分，另有6次三振、2保送，投出生涯代表作，拿下個人首次完投完封勝，結束後他也高舉雙手表達振奮。

富邦悍將先發投手陳仕朋生涯首度完投完封，賽後高舉雙手慶祝。（陳麒全攝）

樂天桃猿先發投手卡本特。（陳麒全攝）

陳仕朋是本季繼隊友索沙之後，投出完投勝第2人，而中職上次有本土投手達成完投完封，是2018年的Lamigo桃猿（樂天桃猿）蘇俊羽，當時苦主是中信兄弟。

(中時 )