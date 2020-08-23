台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作進行的萬人血清抗體調查計畫，原來排定25日要公布結果，今天晚上台大公衛學院教授詹長權突然公布延後，彰化縣衛生局表示甫接獲台大公衛學院通知要取消，彰化縣長王惠美也表示，尊重台大公衛團隊專業評估。

新冠病毒血清抗體調查期中報告，因這次彰化縣衛生局受政風調查，傳出受到壓力，是否能夠如期召開引起揣測，彰化縣衛生局長葉彥伯21日受訪表示，25日上午10點30分在彰化縣政府中庭舉行，不會改變，並指出血清抗體篩檢和病毒篩檢完全不同，是不一樣的兩個計畫。

彰化萬人血清抗體調查是全國第一個大規模血清抗體調查，計畫啟動之初，彰化縣政府曾在6月11日舉辦說明會，會中指出由台灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠試劑，國內僅有彰化縣提供1萬個名額免費篩檢，檢測對象為新冠肺炎確診個案及接觸者、居家檢疫、醫療照護防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等高風險族群。

當時說明，採用試劑為瑞士國際大廠開發，於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，獲美國FDA緊急使用授權(EUA)及臺灣FDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。檢驗原理為電化學發光免疫分析法（Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA)，其分析原理與早期 ELISA類似，因透過冷光呈色所以較ELISA靈敏度高。經廠商研究測試，該試劑特異性(specificity)為99.81％、於患者 PCR確認陽性後14天靈敏度(sensitivity)為100％。

說明會中也表示，檢測結果除用以預測疫情趨勢，也能為新冠肺炎疫苗和治療方法之方向提供建議，為政府防疫作為之決策提供有力科學依據。

17日爆發衛福部對彰化縣衛生局啟動政風調查，當時主要是質疑居家檢疫就醫造成疫情破口，事態卻如滾雪球，又扯出許多「其他」。

彰化縣衛生局長葉彥伯22日曾再次公開對外說明，萬人檢測試劑與檢驗費用由台大提供，彰化縣提供人力與相關行政費用。這次突然喊卡，23日晚間，葉彥伯表示，彰化縣衛生局只有接到取消通知，其餘不知道。

彰化縣長王惠美晚間在得知訊息後表示，中央地方防疫一條心，尊重台大公衛團隊專業評估，一起守護縣民的健康。

(中時 )